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Голова Чернівецької ОДА назвав причину внесення Кіцманського району в "червону" зону

Кіцманський район, П'ятниця 07 серпня 2020 14:50
Голова Чернівецької ОДА назвав причину внесення Кіцманського району в "червону" зону
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Голова ОДА говорить, що з такою динамікою скоро буде пікове навантаження на лікарні

Один з районів Чернівецької області вже другий тиждень знаходиться у "червоній" зоні карантину. У Кіцманському районі, не зважаючи на пандемію, люди проводять весілля з великою кількістю людей.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає видання "Молодий буковинець".

Він зазначив, що з такою динамікою через два тижні область отримає пікове навантаження на лікарні та лікарів.

"Незважаючи на карантин, люди роблять весілля на 300-400 людей. У Кіцманському районі три таких весілля загнали район у "червону" зону. 20 відсотків гостей після цих банкетів захворіли на коронавірус", - сказав Сергій Осачук.

За його словами, також на збільшення кількості хворих впливає відпочинок на морі.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони, у "червону" увійшли Харків, Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.

Тим часом, в Україні 1 453 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим приростом за весь час епідемії в країні, найбільше нових випадків в Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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