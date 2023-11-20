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Глава "АвтоВАЗа" в России пожаловался на массовый отказ в сотрудничестве после санкций США

Архивное фото: Глава "АвтоВАЗа" в России пожаловался на массовый отказ в сотрудничестве (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Введение Соединенными Штатами Америки санкций против российской автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ" привело к массовому отказу в сотрудничестве.

Об этом заявил президент компании Максим Соколов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Следствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом", - сказал он.

По его словам, иностранные банки просто блокируют как исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции. Причиной этого является риск вторичных санкций.

Санкции против "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" попал в санкционный список США в середине сентября 2023 года вместе с "Москвичом" и автопроизводителем "Соллерс".

Тогда же Соколов утверждал, что санкции против его компании якобы не повлияют на деятельность предприятия.

"АвтоВАЗ"

Российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, до марта 2022 года также выпускал автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, "АвтоВАЗ" поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями "Жигули", "Спутник", "Samara", "Ока".

Санкции США против России

США ввели санкции против России в электронике в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Эти санкции направлены на ограничение доступа России к передовым технологиям и компонентам, которые необходимы для производства электроники.

В октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

В начале ноября США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали банки, разработчики "Ланцетов" и члены правительства РФ.

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