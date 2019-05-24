Голова АП озвучив позицію щодо перемовин з Росією та "ЛДНР"

Під час переговорів про мир між Україною та Росією, українська сторона продовжить визнавати Росію країною-агресором. Про це заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає РБК-Україна.

Голова АП також наголосив, що Крим - це Україна, а з Росією потрібно домовлятися, незважаючи на те що вона - країна агресор.

"На нашу думку, Крим - це Україна, і це не обговорюється… Я не знаю, як (домовитися з РФ про мир, - ред.), але якщо хочете миру - розмовляти треба. Президент Порошенко вів переговори з Путіним і неодноразово. Ми вважаємо, що Росія - країна-агресор. Ми вважаємо, що захоплені наші території. Але і з агресором треба розмовляти", - зазначив він.

Сенсом можливих переговорів із РФ, яка відмовляється бути стороною конфлікту і вимагає переговорів України з ватажками "ЛДНР", у адміністрації президента вважають повернення полонених.

"Ну сенс у перемовинах з Росією - хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії, - ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тій стороні теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами", - заявив Богдан.

Відповідаючи на запитання щодо готовності вести перемовини з ватажками бойовиків, Богдан зазначив, що вони не є самостійними, а також висловив упевненість, що Росія колись погодиться на мир.

"Вони не є самостійними суб’єктами. На мою думку, вони не приймають рішення. Я думаю, що Росія погодиться рано чи пізно (на мир, - ред.). Питання - коли і за яких умов. Можливо, це не короткий шлях і, можливо, правильно люди кажуть, це дуже поєднані речі: мир та економіка", - додав Богдан.

Водночас він не дав прямої відповіді, чи будуть вестись перемовини напряму з представниками незаконних формувань "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, Богдан вважає, що серед громадян України має бути проведене опитування щодо діалогу з Російською Федерацією.

