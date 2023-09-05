Глав Донецкой и Полтавской ОВА сменят. Кабмин уже согласовал

Об этом сообщает источник РБК-Украина .

По информации источника, правительство согласовало увольнение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. Его хотят назначить на должность главы Антимонопольного комитета.

В то же время Кабмин поддержал назначение на должность главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Сейчас исполняющим обязанности главы ведомства является Дмитрий Лунин.

Обновлено 16:14

В Кабмине подтвердили, что правительство поддержало проекты указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Кириленко с должности главы Донецкой ОВА и назначении Пронина главой Полтавской ОВА.

Что известно о Кириленко

Павел Кириленко - подполковник юстиции. Он окончил Юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

С 2008 года работал в прокуратурах Донецкой области, Крыма и Генпрокуратуре.

В 2017 году Кириленко был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, должность занимал 2 года. Уже в 2019 году он стал главой Донецкой областной государственной администрации.

Что известно о Пронине

Филипп Пронин - заместитель руководителя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Он имеет высшее экономическое и юридическое образование. Работал в различных государственных и частных компаниях, где занимался финансовыми расследованиями.

Также он представлял Украину в Минских переговорах о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Работать в АРМА начал еще в 2017 году, тогда его назначили главой Управления обнаружения и поиска активов. В 2020 году стал заместителем руководителя АРМА.