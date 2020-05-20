Гладковському відмовили у скасуванні підозри

Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

За результатами судового засідання колегія суддів відмовила у задоволенні поданої апеляційної скарги

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри у зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки оголошеної колишньому першому секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковському. За результатами судового засідання колегія суддів відмовила у задоволенні поданої апеляційної скарги та залишила ухвалу слідчого судді від 04.05.2020 без змін.

Про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду.

Так, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.05.2020, якою було відмовлено у задоволенні скарги про скасування підозри, оголошеної 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Гладковскому збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйонів до більш 17,44 мільйонів гривень. Його звинувачують у закупівлі вантажних автомобілів за завищеними цінами. При цьому, за версією слідства, виробником і постачальником транспортних засобів була компанія належала чиновнику і його близьким особам.

Як повідомляло РБК-Україна, п’ятому учаснику злочинної схеми екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського повідомлено про підозру. Під час досудового розслідування було встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до держпідприємств державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

Автор: Виталина Благодатова