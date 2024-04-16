Гладковского объявили в розыск по делу об автомобилях для армии

По данным НАБУ, Гладковский вместе с бывшим замминистра обороны и директором департамента Минобороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Сумма нанесенного государству ущерба – более 17 млн грн.

Также в НАБУ напомнили, что 19 октября 2019 года ВАКС арестовал Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн. грн. залога, а уже 21 октября за него внесли залог.

"В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ, и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого, обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск", - говорится в сообщении.

Дело Гладковского

Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса).

По данным следствия, экс-замминистра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" по завышенным ценам.

В то же время производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - их доли в уставном капитале которых как прямо, так и косвенно принадлежали Гладковскому.

Следствие установило, что соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

В октябре 2019 года Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. 20 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отказала в отмене подозрения Гладковскому. При этом сообщалось, что срок действия возложенных на него обязательств истекает 5 июня.

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