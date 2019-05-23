Гладковський назвав справу проти нього фейковою і звернувся до журналістів

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до ЗМІ з проханням не шкодити його репутації, згадуючи його прізвище в контексті "неіснуючих і фейкових справ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Зокрема, Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ.

"Ніякої "справи Гладковського" не існує. Для всебічного і неупередженого розслідування я указом президента України був звільнений з займаної посади. Розслідування справ, в яких згадується прізвище мого сина, які, очевидно, були штучно скомпільовані з брехливих провокаційних фактів і продані за 30 срібняків, вже довели, що ніякого відношення до мене і членів моєї сім'ї до будь-яких операціях не було встановлено", - заявив Гладковський.

Він підкреслив, що в своєму житті багато віддав країні, залучаючи сотні мільйонів доларів інвестицій в розвиток економіки і створивши десятки тисяч робочих місць на підприємствах, які працюють і платять податки в бюджет.

"Починаючи з 2014 року в якості першого заступника секретаря РНБО, голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю мною особисто було докладено чимало зусиль для розвитку української армії і виходу її на якісно новий рівень. Брехливі звинувачення певних політиканів і зрадників шкодять не тільки моїй репутації, але і завдають величезного удару по армії, країні та її обороноздатності", - наголосив Гладковський.

Також він заявив, що буде звертатися в суди за подальше поширення неправдивої інформації, яка шкодить його іміджу та ділової репутації.