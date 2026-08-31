Хуже "Бандероли": в ГУР раскрыли характеристики баллистической ракеты "Циркон"

В ГУР раскрыли характеристики баллистической ракеты 3М22 комплекса "Циркон", а также предприятия по ее производству и используемое ими иностранное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

Отмечается, что "Циркон" создавался как средство поражения кораблей (буква М в индексе изделия), для российских атомных подлодок и фрегатов проекта 22350 оборудованных УКСК 3С14.

В ходе российско-украинской войны, испытывая значительные проблемы с применением флота в Черном море, противнику пришлось адаптировать ракеты 3М22 для пуска из береговых ракетных комплексов "Бастион-М".

Вес боевой части 3М22 составляет около 120 кг, что является очень малым показателем для самой дорогой ракеты среди всех ударных средств РФ. К примеру, даже крылатая ракета малого класса Бандероль имеет боевую часть весом 150 кг.

Как работает ракета

После выхода ракеты из контейнера корабля или БРК запускается стартовый двигатель, позволяющий ракете набрать необходимую высоту и скорость для запуска маршевого двигателя. После отделения стартового двигателя запускается основной маршевый двигатель. Оба двигателя являются твердотопливными.

За первоначальное выставление ракеты на курс точки прицеливания отвечают двигатели системы ориентации и стабилизации, расположенные на защитном обтекателе, который в дальнейшем отделяется от ракеты.

Заявлено, что на отдельных этапах полета ракета может достигать скорости 9 Махов, однако зафиксирована максимальная скорость полета ракеты 3М22 не превышает 6,8 Махов и не поддерживается в течение всего полета.

Особенности конструкции

Ракета 3М22 имеет комбинированную систему наведения – инерциальную на маршевой стадии полета и активную головку радиолокационной самонаведения на финальной стадии полета.

Ракета имеет типичный для всех российских баллистических ракет бортовой цифровой вычислительный комплекс – "Багет-83".

В хвостовом отсеке ракеты расположены электрогидравлические рулевые агрегаты и аэродинамические рули, являющиеся основными управляющими поверхностями ракеты. В транспортном положении рули находятся в сложенном положении, а после выхода из контейнера – раскрываются. Вся хвостовая часть ракеты производится из титана.