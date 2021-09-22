У Гідропарку Києва сталася пожежа. Вогнеборці виявили тіло
Фото: у Гідропарку Києва сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Близько о 16:02 ДСНС отримало повідомлення про пожежу, що виникла на території Гідропарку Києва. Вогнеборці виявили тіло під час ліквідації вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"По прибуттю, вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі, бійці виявили тіло людини", - пише пресслужба.
Зазначається, що о 16:36 вогонь на території Гідропарку вдалося локалізувати, а вже о 17:05 - його ліквідували. До гасіння пожежі були залучені 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.
Правоохоронці встановлюють обставини смерті людини, тіло якої виявили вогнеборці.