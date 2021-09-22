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У Гідропарку Києва сталася пожежа. Вогнеборці виявили тіло

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Київ, Середа 22 вересня 2021 18:01
У Гідропарку Києва сталася пожежа. Вогнеборці виявили тіло Фото: у Гідропарку Києва сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 16:02 ДСНС отримало повідомлення про пожежу, що виникла на території Гідропарку Києва. Вогнеборці виявили тіло під час ліквідації вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"По прибуттю, вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі, бійці виявили тіло людини", - пише пресслужба.

Зазначається, що о 16:36 вогонь на території Гідропарку вдалося локалізувати, а вже о 17:05 - його ліквідували. До гасіння пожежі були залучені 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті людини, тіло якої виявили вогнеборці.

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