Гід для інвесторів-початківців. Чим торгувати та як вибрати стратегію

Відсоток тих, хто обирає замість грошей у конверті та депозитів у банку інвестиції, зростає з кожним роком. Якщо ви нарешті зважилися збільшити відсоток своїх доходів, але не знаєте, з чого почати ця стаття для вас. Ми пояснимо, як стати інвестором, на прикладі простої та зрозумілої у використанні криптобіржі Currency.com.

Скільки грошей виділити для торгівлі

В інвестиціях важливі сталість та дисципліна. Вирішіть, скільки грошей вам не шкода втратити, і починайте інвестувати цю суму щомісяця. Побачити відмінну прибутковість інвестування від доходів за депозитом можна вже зі 100 доларами.

Але на Currency.com врахували, що інвестувати таку суму вперше може бути некомфортно. Тому мінімальна сума внесення коштів з використанням платіжних систем Visa та Mastercard навіть менша — лише $20.

Як вибрати активи

Отже, вільні кошти виділені, і ви готові поринути у вивчення фондового ринку. Наступний крок – вибір активів для торгівлі. Розглянемо кілька найпопулярніших варіантів.

Акції — цінні папери компанії, купуючи які ви стаєте її співвласником. Акції дають право на частину доходів компанії у формі дивідендів - відсотка прибутку, який вона сплачує акціонерам. Це, мабуть, найпростіший спосіб заробити для новачка. Акції великих компаній можна придбати за порівняно невеликою ціною для довгострокової торгівлі або швидкого продажу при зростанні їх вартості.

Наприклад. Цінні папери Apple на 15 листопада 2021 коштували близько $150 за штуку. Наприкінці березня 2020 року, коли спалахувала пандемія, акції корпорації можна було купити приблизно за $62. Тобто, якби ви купили одну акцію у березні 2020, а продали у листопаді 2021, ви б заробили $88.

Облігації - цінні папери компанії, купуючи які інвестор "дає гроші в борг" тому, хто їх випустив (емітенту). Компанія-емітент зобов'язується повернути вартість облігацій у встановлений термін, а також може сплачувати власнику цінних паперів відсотки за користування грошима (купони).

Це безпечніше вкладення, ніж акції, оскільки вартість облігацій визначено заздалегідь і досить стабільна. Головне, вибрати надійного емітента із мінімальним ризиком банкрутства.

Зазначимо, що інвестиції в облігації не гарантують високу прибутковість у короткий термін, вони скоріше спрямовані на те, щоб зберегти кошти, а не примножити їх.

Валюти. Ви можете вкласти вільні кошти в іноземні валюти на біржі без посередників у вигляді банку чи обмінного пункту, які заробляють на комісії від продажу. При біржовий торгівлі ціна валют встановлює брокер чи сам трейдер. Уважно слідкуйте за ситуацією в економіці та політиці країни, валюту якої плануєте купувати.

Криптовалюти — актив для ризикових новачків. Цифрові активи дуже мінливі в ціні і водночас украй прибуткові. Інвесторам-початківцям варто поставитися до них з обережністю. Якщо ви все ж таки зважилися вкладати гроші в криптовалюту, радимо попередньо вивчити якомога більше інформації і не вкладати в такі активи більше 10% від загальної суми, яку ви зібралися інвестувати. Ви можете придбати навіть біткоін, але не повністю, а частинами.

Всіма перерахованими вище активами у токенізованій формі можна вільно торгувати на регульованій криптобіржі Currency.com — акції, облігації та валюти на даній криптобіржі представлені токенами, які йдуть за ціною базового активу в будь-який момент часу.

Як вибрати торгову стратегію

Якщо з ринками ви визначилися, наступний етап — стратегія. Це ваша тактика поведінки на біржі чи криптобіржі.

Стратегія визначається кількома важливими параметрами:

активи, які ви обрали для торгівлі;

термін, на який ви плануєте вкласти кошти;

максимально допустимий вам переділ збитку.

Наприклад. Ви вирішили купити акції компанії A на півроку, а потім продати, але бачите, що ціна впала нижче за задану межу збитку (наприклад, 15%) раніше, ніж закінчився цей термін. У такому разі перед вами два вибори:

Дотримуватись стратегії та одразу ж продати акції, щоб не зазнати незапланованих втрат;

Прочитати фінансову аналітику про компанію та огляди щодо її перспектив і, якщо майбутнє активу видається багатообіцяючим, тримати акції більш тривалий термін, очікуючи зростання.

Початківцям більше підійде перший — оцінити адекватність аналітики та перспективи компанії без досвіду складно, тож краще чітко дотримуватися стратегії. А ще краще — інвестувати довгостроково в активи найбільших компаній ринку — блакитних фішок на кшталт Google — і чекати на зростання їхніх акцій для продажу чи дивідендів.

Підіб'ємо підсумки: головні поради початківцям

У жодному разі не витрачайте всі засоби, які у вас є. На інвестиції можна виділити $100 на місяць. Ваша мета на самому початку – навчитися торгувати та відчути можливі ризики. Другий лайфхак випливає із першого. Пройдіть початкове навчання. Для цього на Currency.com є режим демо-акаунта, а також безліч корисних статей для початківців. Не змінюйте свою стратегію під впливом емоцій, якщо все йде не так, як ви розраховували. Дотримуйтесь заданої стратегії, але пам'ятайте розмір максимального збитку, який ви визначили заздалегідь. Зробіть ваш інвестиційний портфель різноманітним. Наприклад, купуйте акції компаній із різних сфер, облігації та валюти у різних пропорціях — це допоможе знизити ризики.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.