ДПА чи ЗНО: Раді рекомендують дати випускникам право вибору
Верховній раді рекомендують надати право вибору випускникам щодо виду оцінювання їх знань. Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує ВР схвалити відповідний законопроект №5014.
Проект рекомендують прийняти за основу и в целом.
Документ покликаний мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
Закон надає учням (студентам) права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року №5014", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Міносвіти попередили, що ЗНО в цьому році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації у країні.
Як писало РБК-Україна, в кінці червня минулого року в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускників звільнили від атестації у зв'язку з коронавірусом.