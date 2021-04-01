ДПА чи ЗНО: Раді рекомендують дати випускникам право вибору

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року №5014", - сказано у повідомленні.

Закон надає учням (студентам) права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання шляхом або річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Документ покликаний мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти попередили, що ЗНО в цьому році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації у країні.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня минулого року в Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускників звільнили від атестації у зв'язку з коронавірусом.