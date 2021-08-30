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ДФС вручила підозру службовим особам КП "Київпастранс" за розтрату 13 міліонів гривень

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 17:11
ДФС вручила підозру службовим особам КП "Київпастранс" за розтрату 13 міліонів гривень Фото: ДФС вручила підозру службовим особам КП "Київпастранс" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру громадянам України - службовим особам КП "Київпастранс" та "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Вони діючи умисно та протиправно, з корисних спонукань, за попередньою змовою з директором однієї з ТОВ та іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів по договору підряду на виконання робіт, укладеному між КП "Київпастранс" та ТОВ, здійснили розтрату коштів КП "Київпастранс" у розмірі 13 208 558,74 грн.

Запобіжний захід підозрюваним не обирався.

Як повідомлялось, Державна фіскальна служба (ДФС) викрила структури російської компанії в завданні збитків державному бюджету на суму понад 1,3 млрд грн.

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