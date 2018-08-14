ДФС перевірить 235 підприємств на предмет контрабанди лісу
До кінця 2018 року ДФС планує перевірити 133 суб'єкта господарювання
Державна фіскальна служба (ДФС) перевірить 235 суб'єктів господарювання на предмет вирубки лісів та експорту лісоматеріалів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
За словами в. о. голови відомства Євгена БамбІзова, лише в серпні ДФС планує перевірити 60 суб'єктів господарювання.
"Для проведення комплексної перевірки таких експортерів в план-графік включені 235 суб'єктів господарювання. У плановому порядку в поточному році вже перевірено 102 суб'єкта. Ще 133 будуть перевірені до кінця року, з яких у серпні - 60 платників податків", - повідомив Бамбізов.
За даними інформаційних баз даних ДФС сформувала перелік експортерів деревини. Протягом 2017 року - першого півріччя 2018 року експорт деревини здійснювали майже 9 тис. суб'єктів господарювання, в тому числі 3,4 тис. - юридичні особи.
У ДФС уточнили, що серед підприємств-експортерів, яких служба перевірить до кінця цього року, 22 знаходяться в підпорядкуванні Держлісагентства.
Нагадаємо, наприкінці липня Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення про створення робочої групи для аудиту державних підприємств лісового господарства.