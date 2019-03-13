ДФС відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з РФ і Казахстану

Фото: вугілля (sfs.gov.ua)

З них 302 сертифіката, видані компетентними службами РФ і Казахстану, отримали підтвердження достовірності

Державна фіскальна служба (ДФС) України з початку 2018 року відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з Росії та Казахстану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

У ГДФС повідомили, що за 2018 рік і 2 місяці 2019 року митницями в уповноважені органи зарубіжних країн спрямовані на перевірку 395 сертифікатів про походження вугільної продукції з РФ і Казахстану.

У фіскальній службі пояснили, що країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до Митного кодексу України.

"Частиною другою статті 43 Митного кодексу України встановлено, що країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару", - повідомили в ДФС.

Станом на 1 березня 2019 року 302 сертифікати, видані компетентними службами Росії та Казахстану, отримали підтвердження достовірності.

Нагадаємо, в Луганській області співробітники Державної фіскальної служби України, які входять до складу Об'єднаних сил, провели вилучення 1,8 тис. тонн незаконно видобутого вугілля, вартість якого становить більше 5 мільйонів гривень.

Додамо, що Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш раніше заявив, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.