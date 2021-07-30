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ДФС оголосила в розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату 500 млн гривень

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 10:54
ДФС оголосила в розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату 500 млн гривень Фото: ДФС викрила екс-керівника банку в розтраті майже півмільярда гривень (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

ДФС викрила екс-керівника банку в розтраті майже півмільярда гривень, його оголошено у міжнародний розшук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчі ГСУ ФР Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Згодом частину коштів - 174,5 млн грн було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Шевченківський районний судом м. Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, у відповідності до глави 24-1 КПК України, стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Екс-банкіра оголошено у міжнародний розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялося, ДФС викрила посадових осіб АТ "Укрзалізниця" в розкраданні державних коштів в розмірі 33 млн грн.

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