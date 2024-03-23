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Гейм-виннер центрового "Мемфиса" подтвердил провальный сезон "Сан-Антонио": момент дня в НБА

Фото: Джарен Джексон выходит на предматчевую разминку (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Мемфис Гриззлис" Джарен Джексон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец решил судьбу противостояния с "Сан-Антонио" на чужом паркете. На последних секундах он выполнил точный двухочковый сквозь руки оппонента при равном счете.

"Мемфис" одержал непростую выездную победу (99:97) и прервал четырехматчевую серию неудач. "Гриззлес" остались на 13-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Сперз" здесь – безнадежный аутсайдер с рекордом 15 побед, 55 поражений.

Джексон еще и стал самым результативным в составе "Мемфиса". Он набрал 28 очков, сделал 7 подборов и отдал 2 передачи. Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма закончил с дабл-даблом (31 пункт, 16 подборов).

 

 

 

Кто такой Джарен Джексон-младший

Уроженец Нью-Джерси, выступал за "Мичиган Стэйт Спартанс" на студенческом уровне. Выбран "Мемфисом" под 4-м номером драфта в 2018 году.

В составе "Гриззлис" проводит шестой сезон подряд. Осенью 2021-го подписал новый 4-летний контракт с "Мемфисом" на 105 млн долларов. Участник Матча всех звезд-2023, а в составе сборной США триумфовал на ЧМ-2016 среди 17-летних. По итогам сезона 2022/23 был признан Лучшим оборонительным игроком.

Сын чемпиона НБА-1999 в составе "Сан-Антонио" Джарена Джексона. Мать – исполнительный директор Женской национальной ассоциации баскетболисток. На уровне старшей школы и колледжа играл вместе с Тревоном Блютеттом и Джорданом Пулом.

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