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Гейм-виннер защитника "Сакраменто" завершил камбэк против "Голден Стэйта": момент дня в НБА

Фото: Малик Монк сделал свое дело на домашней арене (twitter.com/SacramentoKings)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Сакраменто Кингз" Малик Монк оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

25-летний американец стал главным героем встречи с "Голден Стэйтом". На финальных секундах он решился взять инициативу на себя, сместился от правого края в центр и в борьбе с оппонентом набрал два победных пункта от щита.

"Кингз" оформили яркую волевую победу (124:123). Отставание "Сакраменто" в поединке составляло более 20-ти очков. Впрочем, именно команда Монка пробилась в четвертьфинал внутрисезонного турнира. Там калифорнийцы встретятся с "Нью-Орлеаном".

Самым результативным на паркете были представители "Уорриорз" Эндрю Виггинс и Стеф Карри. Оба набрали 29 очков и сделали по 10 подборов. Монк же за 26 минут в игре оформил 21 пункт.

Кто такой Малик Монк

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Шарлоттом" под 11-м номером драфта НБА-2017.

В составе "Хорнетс" провел четыре сезона. Перед сезоном 2021/22 подписал контракт с "Лейкерс". Задержался в Лос-Анджелесе всего на год, а летом 2022-го поставил подпись под 2-летним соглашением с "Кингз" на 19 млн долларов.

Младший брат бывшего ресивера ряда команд НФЛ Маркуса Монка. В колледже играл вместе с нынешним партнером по команде Де'Ароном Фоксом.

К слову, накануне дебютант "Юты" Джордж возглавил хит-парад моментов с данком против "Нью-Орлеана".

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