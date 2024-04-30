Гейм-виннер защитника "Денвера" завершил сезон для "Лейкерс": момент дня в НБА

Канадец вырвал непростую для "Наггетс" победу на финальных секундах противостояния с "Лейкерс". Он при равном счете на входе в "краску" решил бросать из-под Ривза и оформил последние два очка в поединке.

"Денвер" смог удержать победный счет (108:106). Команда Мюррея выиграла серию первого раунда плей-офф у калифорнийцев (4:1). В следующем этапе "Наггетс" встретятся с "Миннесотой".

Мюррей еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 7 передач. В рядах "Лейкерс" с дабл-даблом матч завершил Леброн Джеймс (30+9+11).

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2016 выбран "Денвером" под седьмым номером.

Нынешняя кампания – седьмая в рядах "Наггетс". Весь сезон 2021/22 Мюррей пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. В прошлом году стал чемпионом ассоциации с "Денвером".

В составе сборной Канады защитник получил "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался минимум три года защищать цвета национальной команды.