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Гейм-виннер защитника "Денвера" завершил сезон для "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Джамал Мюррей во второй раз оформил гейм-виннер против "озерников" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался плеймейкер "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец вырвал непростую для "Наггетс" победу на финальных секундах противостояния с "Лейкерс". Он при равном счете на входе в "краску" решил бросать из-под Ривза и оформил последние два очка в поединке.

"Денвер" смог удержать победный счет (108:106). Команда Мюррея выиграла серию первого раунда плей-офф у калифорнийцев (4:1). В следующем этапе "Наггетс" встретятся с "Миннесотой".

Мюррей еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 7 передач. В рядах "Лейкерс" с дабл-даблом матч завершил Леброн Джеймс (30+9+11).

 

 

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2016 выбран "Денвером" под седьмым номером.

Нынешняя кампания – седьмая в рядах "Наггетс". Весь сезон 2021/22 Мюррей пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. В прошлом году стал чемпионом ассоциации с "Денвером".

В составе сборной Канады защитник получил "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался минимум три года защищать цвета национальной команды.

К слову, накануне плеймейкер "Далласа" Ирвинг возглавил подборку моментов с эффектным двухочковым.

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