ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гейм-виннер защитника "Индианы" позволил обойти "Майами" в таблице: момент дня в НБА

Новина українською →
Майами, Суббота 24 декабря 2022 12:00
Гейм-виннер защитника "Индианы" позволил обойти "Майами" в таблице: момент дня в НБА Фото: Тайриз Халибертон вырвал победу над "Майами Хит" (indystar.com)
Автор: Антон Федорцив

Решающий трехочковый Тайриза Халибертона вывел звезду "Индианы Пэйсерс" в лидеры хит-парада лучших мгновений вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец за 2,6 секунды до финальной сирены установил окончательный результат на FTX Arena во Флориде. Он из центра площадки прорвался к линии штрафных бросков и совершил бросок из-за "дуги", несмотря на сопротивление соперников.

Три очка Халибертона позволили "Индиане" одержать выездную победу (111:108). "Пэйсерс" обошли "Майами" в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В данный момент индианцы идут восьмыми, а "Хит" находятся на 9-й строчке. Оба коллектива проходят в плей-офф.

Сам Халибертон стал еще и самым результативным на паркете. Он набрал 43 очка, сделал 2 подбора и отдал 7 передач. Этот показатель – новый личный рекорд на самом высоком уровне.

Кто такой Тайриз Хелибертон

Уроженец Висконсина, плеймейкер и атакующий защитник. На драфте НБА-2020 выбран "Сакраменто Кингз" под 12-м номером.

В составе калифорнийцев провел полтора сезона. Прошлой зимой вместе с Хилдом и Томпсоном перешел в "Индиану" в обмен на Холидея, Лембу и Сабониса-младшего. Дебютировал в составе "Пэйсерс" 11 февраля.

В составе сборной США Хелибертон триумфовал на ЧМ-2019 U-19. Отец – баскетбольный рефери, а кузен Эдди Джонс провел 14 сезонов в НБА за "Лейкерс", "Шарлотт", "Майами", "Мемфис" и "Даллас".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация