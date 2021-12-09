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Гетьманцев про корупцію у податковій: зараз відбуваються незворотні процеси

Автор: Наталія Гурковська

Податківці, які прагнуть зберегти нинішній "статус-кво" навколо боротьби з так званими "скручуваннями" ПДВ, мають залишити службу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови податкового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева у Telegram-каналі.

"Зараз у податковій відбуваються незворотні процеси. Їхня мета - припинення схем із системного ухилення від сплати ПДВ, у простолюді - "скруток". Податківець - це служба, у правильному значенні цього слова. Ті, хто працює у податковій з метою отримувати додатковий дохід - звільняйтеся та шукайте застосування своїх знань в інших сферах", - заявив Гетьманцев.

Інакше на його думку, нечистих на руку податківців очікують надто невтішні перспективи.

"Хто хоче на цьому заробити, знайте - якщо візьмете з людей хоч копійку, ніхто вам не допоможе. Скінчиться в'язницею", - застеріг парламентар.

Щодо добропорядних податківців, Гетьманцев вважає, що вони можуть бути спокійними про своє майбутнє.

"Якщо ви чесні - ніхто вас не звільнить. А про всіх виявлених корупціонерів заявлятиму відкрито і публічно", - запевнив нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах почалася масштабна операція по боротьбі з так званими "скручуваннями" та фіктивним ПДВ.

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Данило Гетманцев