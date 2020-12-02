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Гетьманцев прогнозує, що Рада уникне "бюджетної ночі"

Автор: Артур Родивилов

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у ВР зроблять все можливе, щоб "бюджетної ночі" не було. Фінансовий документ депутати можуть прийняти в кінці наступного тижня.

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Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання фракції монобільшості.

Розглядається варіант проголосувати за бюджет на позачерговому засіданні.

"Чекати бюджетної ночі? Я б не чекав і ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Ми хочемо досягти принаймні цього в цьому бюджетному процесі, тому, що всі терміни, які були встановлені бюджетним кодексом ми вже прострочили. Не буде бюджетної ночі", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть ухвалити в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

РБК-Україна раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум з 1 січня збільшать до 2 189 гривень, з 1 липня - 2 294 гривні, з 1 грудня - 2 393 гривні.

Прогноз погоди
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