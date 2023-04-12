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Гетманцев назвал условие для возвращения военным надбавки в 30 тысяч гривен

Фото: глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Принятая Верховной радой поправка о возврате надбавки в 30 тысяч гривен всем военным не гарантирует выплат. В бюджете нет на это средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КомитетаРады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в эфире "Радио Свобода".

По его словам, необходимо получить расчеты Министерства финансов по выполнению этой поправки.

"И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", - сказал Гетманцев.

Депутат от "Слуги народа" сообщил, что в поправке предлагается увеличить расходы по выплатам военным без фактического источника средств.

"Он (автор поправки Дмитрий Разумков, - ред.) предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривен он насчитывает всего 2,5 миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", - сказал председатель комитета.

Напомним, Верховная рада 10 апреля поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен.

С 24 февраля 2022 года в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

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