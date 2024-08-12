Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский

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"Я провел совещание – подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ущемлять свободу украинцев", – заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в пятницу, 10 августа.

Собеседники РБК-Украина во власти подтвердили, что речь идет о резонансном законопроекте №8371, о запрете Русской православной церкви и аффилированных с ней организаций. Очевидно, скандальная история законопроекта, тянущаяся уже больше года, выходит на финишную прямую.

Как отмечали собеседники издания в "Слуге народа", за время пятилетней каденции едва ли был законопроект, который настолько бы сильно раскалывал монобольшинство, как этот. Прямой подкуп, лоббизм в Конгрессе США, апелляции к церковным соборам тысячелетней давности, угрозы физическим насилием и даже попадание души в ад – в борьбе вокруг церковного законопроекта использовались все виды аргументов.

Как появился церковный законопроект и в чем обвиняют священников УПЦ

После полномасштабного вторжения России естественным образом началась зачистка публичного пространства Украины от всего российского, и стихийная, и под управлением государства.

Она не могла не коснуться и духовной сферы, ввиду активной деятельности влиятельной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Спустя три месяца большой войны, в конце мая 2022-го, УПЦ МП собралась на собор. По ее итогам были внесены изменения в устав УПЦ МП, направленные на разрыв связей с материнской, Русской православной церковью, которая целиком и полностью одобрила агрессию против Украины (а спустя два года ее и вовсе назовет "священной войной").

Иерархи УПЦ МП тогда заявляли, что все связи с Москвой разорваны, следовательно, приставка "МП" к их церкви уже точно неприменима. Но и до провозглашения церковной независимости – автокефалии – дело не дошло, а до слияния с Православной церковью Украины (ПЦУ) – тем более.

Нечеткость формулировок и размытые комментарии иерархов тогда породили большие сомнения в том, что УПЦ действительно порвала с Москвой. Эту ситуацию тогда подробно объясняло РБК-Украина.

На некоторое время церковная тематика ушла на периферию общественного внимания, будучи вытесненной собственно военными событиями.

Но в конце 2022 года Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО поручил разработать законопроект, запрещающий религиозные организации, связанные с РФ. А также провести официальную экспертизу того, действительно ли УПЦ разорвала все связи с Москвой.

Профильный орган, Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС), установила, что УПЦ до сих пор сохранила церковно-каноническую связь с РПЦ. Правительство внесло в Верховную Раду тот самый законопроект №8371. Но парламент браться за него не спешил – как объясняли тогда, в зале не хватило бы голосов.

Параллельно начался громкий процесс выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры. Но помимо этого, в мейнстримное медиа-поле новости из церковно-религиозной жизни почти не попадали.

Блокирование Киево-Печерской лавры прихожанами УПЦ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кроме, наверное, регулярных сообщений от силовых структур о задержании очередного пророссийского коллаборанта из церковной среды.

Как сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины, за время полномасштабной войны по материалам СБУ были начать уголовные производства против более 100 священнослужителей, почти 50 из них получили подозрения, 25 – судебные приговоры. "Подавляющее большинство подозреваемых являются представителями УПЦ (МП)", – говорится в комментарии СБУ.

Перечень инкриминируемых церковным деятелям преступлений довольно широк: коллаборационизм, госизмена, пособничество стране-агрессору, пропаганда тоталитарных режимов, оправдание агрессии, пособничество в незаконной переправке за границу и т.д.

"Имеющиеся уголовные производства не имеют ничего общего с давлением на церковную среду, а являются проявлением системного противодействия СБУ вредному влиянию российских спецслужб и их агентуры на ситуацию в Украине. Одним из свидетельств тесного сотрудничества отдельных священников УПЦ (МП) с РФ является их согласие на обмен после осуждения и приговоров в Украине. И обмены показывают ценность подобных кадров для российской стороны", – подчеркнули в СБУ.

В октябре законопроект №8371 наконец-то добрался до рассмотрения в зале парламента, где набрал 267 голосов в первом чтении. "Слуга народа" дала 175 "за", организованно не поддержали проект лишь осколки бывшей ОПЗЖ.

"Противники проекта были очень расстроены, они не думали, что так много он наберет даже в первом чтении", – рассказывает собеседник РБК-Украина в СН.

Сторонники законопроекта начали активно готовить его ко второму чтению, после внесения различных правок и многораундовых обсуждений документ существенно вырос в объемах – с двух до 24 страниц, там появились и нормы, не имеющие непосредственного отношения к запрету связанных с Москвой церквей, а регулирующие другие аспекты церковной жизни. Тем не менее суть инициативы осталась прежней – деятельность украинских церквей, аффилированных с российскими структурами, должна быть запрещена.

Противники проекта были с этим категорически несогласны – и с осени прошлого года война вокруг №8371 перешла в горячую фазу, сразу на нескольких фронтах.

Как законопроект расколол "Слугу народа" и в чем убеждали Зеленского

Как объяснил РБК-Украина один из нардепов-лоббистов законопроекта, мотивация его противников крайне разнообразна: от искренней уверенности в том, что "собираются запретить единственную каноническую церковь" до давних тесных связей с РФ, которая, естественно, категорически против законопроекта. И даже до банальных "конвертов" – слухи о том, что депутатам предлагали деньги за то, чтобы они не поддерживали №8371, РБК-Украина слышало от нескольких источников.

Параллельно применялись и менее меркантильные аргументы: от апелляций к решениям вселенских соборов, прошедших много веков назад, до аргументов о том, что души сторонников законопроекта после смерти будут "гореть в аду". От рассказов мажоритарщиков о том, что люди на их округах "не поймут и не поддержат" до угроз то ли в шутку, то ли всерьез "переломать ребра".

Помимо ожидаемого сопротивления со стороны осколков ОПЗЖ, активные противники инициативы обнаружились и в рядах "слуг народа". Некоторые из них – действующее церковнослужители УПЦ, естественно, против законопроекта они выступали наиболее активно.

Ряд собеседников издания во фракции подчеркнули, что особой инициативности в продвижении №8371 не заметили и у фракционного руководства. "Арахамия (глава фракции СН Давид Арахамия, — ред.) изначально не хотел терять ни голоса в зале – той же экс-ОПЗЖ и некоторых наших, ни отталкивать часть электората", – говорит один из нардепов от СН.

Хотя Верховная Рада в этой истории и проявила признаки субъектности, очевидно, ключевым являлось наличие или отсутствие политической воли в Офисе президента. А на Банковой, как узнало РБК-Украина, долгие месяцы шла кулуарная борьба сторонников и противников законопроекта, излагавших президенту свои аргументы.

Блокирование трибуны ВР сторонниками законопроекта №8371 (фото: t.me/yzheleznyak)

"Изначальный нарратив был такой: Зеленский инициировал законопроект, ГСЭСС написала нормальный законопроект, а потом в эту тему влез Порошенко, комитет стал на его сторону, принял все эти правки, так что надо вернуться к версии первого чтения", – рассказывает собеседник в окружении главы государства.

Оппоненты законопроекта смогли найти правильный подход к Зеленскому, зная его отношение к своему предшественнику на должности – упирали на то, что его принятие станет "победой Порошенко". А это, для хозяина Банковой, конечно, недопустимо.

"На самом деле, мы сами, своим затягиванием с этой историей дали пас Порошенко. Если бы мы сразу все оперативно проголосовали, не растягивали на месяцы, – а голоса в зале были – то у него не было бы такой возможности. Изначально он вообще даже не подписался за законопроект Княжицкого по этой теме (альтернативный, более жесткий законопроект на церковную тематику от группы нардепов во главе с депутатом "Евросолидарности" Николаем Княжицким, — ред.)", – объясняет сторонник законопроекта среди "слуг народа".

По словам другого собеседника из СН, представители "Евросолидарности" им чуть ли не прямым текстом говорили, что окажутся в выигрыше при любом исходе. Если законопроект в итоге будет провален – тогда появится отличная тема для критики власти и мобилизации своих избирателей. Если же его примут – тогда можно будет подавать это как свою победу.

Но собеседник в "Евросолидарности" называет это манипуляцией. "Сейчас представители разных фракций продвигают проект. Если его примут, это будет наша общая победа. Мы будем об этом говорить, но и "слуги" смогут говорить, что это и их победа тоже", – объясняет депутат.

Кулуарное противостояние сторонников и противников законопроекта набирало ход, его рассмотрение регулярно переносилось и переносилось (очевидно, из-за отсутствия финального импульса с Банковой). Эскалация случилась 23 июля, когда сторонники законопроекта из разных фракций заблокировали трибуну Верховной Рады – крайне редкое событие за последние два с половиной года.

На Согласительном совете парламента было принято решение, что №8371 поставят на голосование во втором чтении, как только Рада снова вернется к пленарной работе с 21 августа. Параллельно парламентской рабочей группе поставили задачу выйти на финальную редакцию документа. И, как рассказали РБК-Украина источники, знакомые с обсуждаемыми в этой рабочей группе предложениями, там появились новые, весьма оригинальные идеи. Пусть и не связанные непосредственно с текстом законопроекта №8371.

Что такое "временный томос" и какой расклад сил внутри УПЦ

В политических кулуарах, где обсуждаются перипетии церковного законопроекта, появилось понятие "временный томос". Сам термин – категорически некорректный, но собеседники издания для удобства употребляли именно его, раз уж само слово "томос" уже прочно вошло не только в церковный, но и в политический украинский словарь.

Суть в том, что часть УПЦ, которая в принципе не прочь действительно, окончательно порвать все церковно-канонические связи с РПЦ, хотела бы при этом получить какое-то официальное место в православном мире, а не остаться в "серой зоне". Ведь вхождение в ПЦУ для многих представителей УПЦ совершенно неприемлемо по ряду причин, в том числе личного характера. А формализоваться это место могло бы в виде того самого "временного томоса". Если корректнее, то Вселенский патриархат мог бы создать в Украине свой экзархат, куда бы и вошла та часть УПЦ, которая может порвать с РПЦ, но не хочет идти к ПЦУ.

Во время закрытых обсуждений в парламенте выдвигалась мысль, что таким образом можно будет избежать излишней эскалации вокруг законопроекта №8371, расширить число его сторонников в Раде и получить дополнительные голоса, и предложить "путь отхода" тем представителям УПЦ, которые согласны разорвать связи с Москвой.

Впрочем, по ряду причин эта инициатива выглядит совершенно нереалистичной. В церковных кругах полагают, что сама идея об "экзархате Вселенского патриархата в Украине" – лишь интрига отдельных иерархов. Кроме того, Украина уже получила томос, и новую церковную юрисдикцию на территории Украины создавать нельзя. Более того, подобного масштаба вопросы в церковной сфере продвигаются очень медленно, по своему графику, который в десятки раз медленнее календаря, по которому живет украинский парламент.

"Они что угодно будут готовы придумать, только бы не рвать связи с Москвой. Мы это все видели уже множество раз. Для Онуфрия (предстоятеля УПЦ, – ред.) – самое страшное, что может случиться – это если Кирилл лишит его сана", – говорит источник РБК-Украина в ПЦУ.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам лоббистов законопроекта в парламенте, задачи любой ценой "разгромить" УПЦ у них нет. "Кто им запрещает отказаться от Москвы, только на самом деле, и бороться за свой томос? Пусть они будут независимой церковью, трижды православной, мы же не против", – говорит один из депутатов "Евросолидарности".

Ряд информированных собеседников РБК-Украина, и в политических, и в церковных кругах, описывают примерный расклад сил в УПЦ так: 15% – четко ориентированы на Москву, 15% – в целом проукраинское крыло, 70% – "болото", которое пойдет за теми, за кем будет сила.

В связи с этим логика авторов проекта состоит в том, чтобы установить связи аффилированности с РПЦ именно в руководящих структурах УПЦ, дать им время, один месяц, на то, чтобы это исправить – а если они откажутся, то идти в суд только против руководящих органов церкви. О том, чтобы судиться с тысячами отдельных парафий УПЦ по всей Украине речи нет. Подробнее о том, как будет работать законопроект №8371 в этой части – читайте в интервью главы профильного комитета ВР Никиты Потураева.

"Если этот законопроект не про вас, если вы действительно порвали все связи с Москвой – тогда почему вы так яростно против него боретесь?" – это один из ключевых аргументов сторонников проекта. В этом плане медвежью услугу УПЦ оказывает руководство российской церкви. Глава РПЦ Кирилл, которому в Украине объявлено подозрение по нескольким уголовным статьям, ведет активную переписку с главами других православных церквей, защищая интересы УПЦ и рассказывая о "гонениях на православных в Украине".

И у некоторых находит понимание. К примеру, глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий в ответ на письмо Кирилла указал, что УПЦ является "последним бастионом единства двух братских народов (украинцев и русских, — ред.)".

Как противники законопроекта пытаются привлечь на свою сторону американцев

Но на внешнеполитическом фронте войны за №8371 более интересные процессы происходят не в переписке Кирилла, а на Западе, где ведется активная лоббистская кампания, в первую очередь – в США. Помимо того, что Штаты являются главным партнером Украины в мире, в этой стране очень остро относятся к вопросам религиозной свободы, и в целом религия в общественно-политической жизни играет более заметную роль, чем в большинстве европейских стран. Тем более, если в США в разгаре выборы, на которых одержать победу может Республиканская партия, в которой к религиозным вопросам относятся особенно чувствительно.

Основным двигателем этой кампании стал экс-нардеп от Партии регионов и ОПЗЖ Вадим Новинский, имеющий давние и тесные связи с РПЦ и УПЦ и покинувший Украину вскоре после полномасштабного вторжения РФ. Для реализации лоббистских задач он, среди прочих, нанял американского адвоката Роберта Амстердама, который начал кипучую деятельность по этому направлению.

Помимо традиционных методов – заручаться публичной поддержкой западных политиков, общественных организаций и лидеров мнений – Амстердам даже отправил нардепам-сторонникам законопроекта №8371 письма с предупреждением о возможных санкциях, которые могут быть введены против них, если законопроект будет принят.

Задачу Амстердаму облегчает то, что среди трампистского крыла республиканцев есть немало тех, кто готово ухватиться абсолютно за любой аргумент, чтобы отказаться от помощи Украине. В частности, Амстердам сходил на интервью к медиа-иконе трампистов Такеру Карлсону, где рассказал о "притеснениях церкви в Украине" (интервью посмотрели 55 млн человек). Карлсона в этом убеждать не надо было – еще ранее он сам выступал с заявлениями о том, что "Зеленский запретил христианство".

Телеведущий Такер Карлсон, надпись на экране: "Зеленский объявил войну против христианства" (фото: mediamatters.org)

Но по словам различных источников РБК-Украина в парламенте, на самом деле аргументом "Запад против" активно манипулируют и преувеличивают его роль. "Американцы, наверное, хотели бы, чтобы этого законопроекта вообще не было. Но раз уж он есть, они выдвигали определенные пожелания", – говорит один из собеседников. В частности, речь о том, чтобы направить законопроект на анализ в международные организации, например, ОБСЕ – но это априори означает, что его принятие затянется еще как минимум на несколько месяцев.

Комиссия США по международной свободе также обращалась к Украине за разъяснениями относительно законопроекта и указывала на наличие ряда "проблемных положений". Аргументация сторонников законопроекта сводится к тому, что он в принципе не касается религиозных вопросов (грубо говоря, никто никому не рассказывает, как молиться), а имеет отношение только к защите национальной безопасности. А для Украины в ее нынешней ситуации это очевидная задача №1.

Со стороны США также говорилось о недостаточной информированности относительно сути и задач законопроекта – что, в принципе, и позволяет трампистам распространять фейки о нем. В то же время, по информации РБК-Украина, за время активной фазы обсуждений №8371 депутатам-сторонникам проекта не согласовывали поездку в США.

"Конечно, лоббисты могут найти какого-то конгрессмена или сенатора, и он что-то скажет против законопроекта. Но не более того", – уверяет собеседник издания из "Евросолидарности".

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После того как парламентская борьба вокруг законопроекта №8371 достигла высшей точки – блокирования трибуны, на Банковой, похоже, все-таки приняли решение: законопроект надо голосовать, рассказывают источники РБК-Украина. И последнее обращение Зеленского это подтверждает. Ожидается, что в зале законопроект наберет 240-250 голосов.

"Если уже принимать проект, то это все надо подать так, что это именно "наша победа", – говорит собеседник в президентском окружении.