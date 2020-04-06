Геруса потрібно звільнити з посади, - Волинець

Голову енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса потрібно звільнити з посади, оскільки за півроку він знищив енергобезпеку країни. Про це написав народний депутат України, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Час вказати на двері пану Герусу. Демагог, який за півроку знищив українську енергетичну безпеку, не має морального права очолювати профільний комітет Верховної Ради", - написав Волинець.

Депутат повідомив, що надіслав відповідне звернення до президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України з вимогою нарешті здійснити обдумані кадрові призначення в енергетичній галузі, яка доведена до кризового стану через відновлення завдяки "поправці Геруса" імпорту російської електроенергії.

"Відновлення імпорту російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували енергетичний комплекс України. Борги по зарплаті перед шахтарями зросли до 1,7 млрд грн. Державне "Центренерго" передано в ручне керування Коломойським і вже накопичило 2,5 млрд грн боргу перед шахтами. Зупиняються вже не тільки державні, але й модернізовані високоефективні приватні шахти – ніхто не може витримати фінансового геноциду, який влаштував енергетикам та шахтарям тіньовий куратор галузі Андрій Герус", - написав Волинець.

За словами депутата, в енергетиці вже в розпалі колапс та дефолт, а країну заганяють в залежність від російських енергоресурсів. Тому влада має якнайшвидше здійснити кадрові призначення в енергетиці, зокрема профільного міністра, а також замінити голову енергетичного комітету ВР.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що імпорт російської електроенергії привів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні, а також повідомив, що на оптовому ринку електричної енергії проводяться підозрілі операції, на яких завдяки "поправці Геруса" заробляють близькі до нього компанії.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року. Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії та шахти зазнали збитків.

Низка експертів та політиків розцінюють дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як державний злочин. За поданням Вищого антикорупційного суду НАБУ відкрило кримінальне провадження за зловживання владою та службовим становищем.