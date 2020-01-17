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Герус знищує українську вугільну галузь, - нардеп

Новини » Енергетика     17.01.2020 - 11:18
Герус знищує українську вугільну галузь, - нардеп
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Імпорт електроенергії з Росії знищує вітчизняну генерацію та вугільну галузь

Голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус зраджує інтереси України, лобіюючи імпорт електроенергії з Росії, який знищує вітчизняну генерацію та вугільну галузь. Про це заявив народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець під час брифінгу у Верховній Раді України 16 січня, передає РБК-Україна.

"Зрадник України Андрій Герус, голова комітету парламентського з питань енергетики, сприяв, що лише за минулу добу поставлено російської електроенергії в Україну в об'ємі 3,9 мільйона кіловат електроенергії - 2,2 мільйона кіловат електроенергії поставлено через Білорусь, російська електроенергія, і плюс напряму 1,7 мільйона. Якщо так далі буде відбуватися, то в цьому році в Україні буде видобуто на 6-7 мільйонів тонн вугілля менше, ніж в попередньому році. Також виробляється менше електроенергії. Тому що зупиняються вугільні шахти українські, зупиняються блоки теплових електростанцій", - сказав Волинець.

Він зазначив, що через імпорт російського струму, в якому немає потреби для нашої країни, потужності вітчизняних енергопідприємств обмежують, внаслідок чого вони мають значні збитки. В свою чергу зменшення виробництва електроенергії вітчизняними ТЕС зменшує попит на українське вугілля, що завдає збитків також вугледобувним підприємствам.

"Дуже часто рівним графіком з Росії, у тому числі вночі поставляється електроенергія в той час, коли вона взагалі являється надлишковою на ринку електроенергії. І оператор "Укренерго" дає вказівку виключити блоки теплових електростанцій в Україні, і в зв'язку з цим вони несуть величезні збитки, тобто, українські теплові електростанції. Шахтарі, які не можуть збути українське вугілля на власному українському ринку, несуть величезні втрати, шахти несуть величезні збитки, а заборгованість по заробітній платі українським гірникам вже складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень", - повідомив Волинець.

Депутат також звернув увагу, що простої в роботі енергетичних та вугледобувних підприємств позначаються на доходах місцевих та державного бюджетів, адже компанії зменшують відрахування до них.

"Місцеві бюджети і центральний бюджет не отримують кошти, а також не відраховуються кошти в пенсійний фонд, у фонди соціального страхування. Тотально зупиняється все", - сказав Волинець.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

В грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що рішеннями судів НАБУ та СБУ зобов’язали порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса за державну зраду та зловживання владою.

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