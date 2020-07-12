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Герус мав деструктивний вплив на енергоринок за останній рік, - Вовк

Київ, Неділя 12 липня 2020 14:03
Герус мав деструктивний вплив на енергоринок за останній рік, - Вовк
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Екс-голова НКРЕКП вважає дії Андрія Геруса на посаді голови енергокомітету Ради деструктивними

Негативні результати року роботи енергоринку є наслідком деструктивного впливу на енергетику голови профільного комітету ВР Андрія Геруса.

Про це заявив екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк в інтерв’ю "Главкому".

"Запровадження нової моделі я оцінюю позитивно, але те, як далі розвивалися події, думаю, ніхто не може оцінити позитивно. Все це зумовлено деструктивним впливом нинішніх кураторів галузі. До таких належить голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, через втручання якого результати вийшли трохи змішаними. Деякі колеги-енергетики навіть жартують, що це не річниця запровадження ринку, а роковини", - сказав Вовк.

На його думку, причина сумних результатів роботи енергоринку (коли навіть "Енергоатом" змушений залучати кредити на виплату зарплати) зумовлена мотивами, якими керується Андрій Герус та його команда.

"По-перше, це спроба миттєво зробити ціни низькими на електроенергію, щоб вислужитися перед своїми патронами. По-друге, нечесно заробити, використовуючи недоліки ринку, а по-третє, власна участь в цих зловживаннях зупиняє їх від виправлення ситуації", - сказав Вовк.

Нагадаємо, глава енергокомітету ВР Андрій Герус в своїй декларації за 2019 задекларував 38 млн грн, увійшовши до трійки найбагатших депутатів "Слуги народу".

Уже в липні на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної Ради Андрія Геруса.

Раніше Вищий Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшко в скоєнні Герус дій, які завдали істотної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпанії.

Народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

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Новини України НКРЕКПенергетикаДмитрий ВовкАндрій Герус
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