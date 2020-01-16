Герус оголосив війну українській енергогенерації, - Кучеренко

Імпорт російської електроенергії, який лобіює голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус, продовжується і в новому році, вітчизняна генерація та економіка зазнають значних збитків. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.



"З 8 січня імпорт електроенергії з Росії відновився. Подивимось на ситуацію крізь призму фактів та цифр. Нагадаю, імпорт струму з Росії розпочався 1 жовтня за ініціативою голови комітету ВР з енергетики та ЖКП Андрія Геруса. З 1 листопада імпорт різко активізувався, внаслідок чого зупинялися українські електростанції. До чого це призвело? Дивимось сайт Держстату. Перше – падіння промвиробництва у листопаді-2019 у порівнянні із листопадом-2018 на 7,5 (!) %", - написав Кучеренко.

На його думку, падіння промвиробництва в кінці року сталось значною мірою через зниження виробництва електроенергії – українську електроенергію замінила російська та білоруська.

"Зокрема, виробництво електроенергії впало на 11,7% ("дякуємо" ініціатору імпорту). За видами генерації найбільше падіння на ТЕС – "мінус" 22,2%. На ГЕС та ГАЕС (переважно державні) – "мінус" 19,7%. На АЕС зниження склало 4,5%», - навів дані Держстату Кучеренко.

Він також зазначив, що імпорт російської електроенергії призвів до примусових обмежень потужностей вітчизняних АЕС з боку «Укренерго», через що вони зазнають збитків.

"Через введені "Укренерго" обмеження на роботу АЕС на користь імпортної електроенергії державний "Енергоатом" втрачає сотні мільйонів гривень (наприклад, за першу половину грудня втратив 100 млн грн)", - написав Кучеренко.

Окрім того, депутат вважає, що відновлення російського імпорту струму призвело до зростання рівня безробіття в країні, адже через вимушений простій енергопідприємств впав попит на вугілля і працівників добувних підприємств почали звільняти.

"Кількість безробітних в Україні у листопаді зросла у порівнянні з жовтнем на 29,6 тисяч осіб (або на 11,4%). Впевнений, чималою мірою це сталося завдяки імпорту електроенергії – багато блоків ТЕС уходило в простій, попит на вугілля суттєво знизився, внаслідок чого гірники втрачали роботу (в тому числі на держшахтах)", - зазначив Кучеренко.

Він звернув увагу, що ухвалений в кінці року парламентом законопроєкт щодо нібито заборони імпорту російської електроенергії насправді не призвів до припинення імпорту струму з РФ, оскільки збережено таку можливість для його постачання на ринок "на добу наперед". Та наголосив, що голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, який раніше пролобіював відновлення імпорту, фактично оголосив війну вітчизняній енергогенерації.

"Андрій Герус є досвідченим енергобюрократом, був представником президента в Кабміні. Він не може не усвідомлювати негативних наслідків лобіювання імпорту електроенергії для економіки та зайнятості населення. Отже, все це робиться свідомо. Роблю висновок, що версія лобіювання паном Герусом "приватних" інтересів окремих великих бізнесменів, які зацікавлені в дешевій російській електроенергії, небезпідставна. До речі, на моїй пам’яті це перший випадок, коли Голова профільного комітету по суті оголосив війну українській енергогенерації - як приватній, так і державній", - підсумував Кучеренко, наголосивши на необхідності якнайшвидшого припинення імпорту російського струму.

"В будь якому випадку є простий та ефективний метод - законодавство дає можливість НКРЕКП припинити імпорт електроенергії. Й це необхідно зробити якомога швидше", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулась до президента, прем’єра, секретаря РНБО та голови НКРЕКП з закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.