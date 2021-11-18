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Герус звинуватив "Центренерго" у неправдивих планах щодо імпорту вугілля

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 14:45
Герус звинуватив "Центренерго" у неправдивих планах щодо імпорту вугілля Фото: голова комітету Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус
Автор: Наталія Гурковська

Голова комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус звинуватив державну енергогенеруючу компанію "Центренерго" в обмані держави при наданні обсягів вугілля, що постачається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ході засідання комітету Ради з енергетики у середу, 17 листопада.

"Звичайно у нас буде криза, якщо у вас за 3 дні плани гуляють майже на 50%, то не можна обманювати державу. Якби ви давали реалістичні плани, то держава могла б раніше приймати необхідні рішення... Як таке може бути, що в четвер у вас були плани на 435 тис. тонн у листопаді, 450 тис. тонн у грудні, 485 тис. тонн у січні, а сьогодні у вас плани на 265 тис. тонн на місяць", - сказав Герус.

У свою чергу, фінансовий директор "Центренерго" Сергій Шубін пояснює це тим, що "Центренерго" була сфокусована на роботі з Казахстаном. При цьому Герус наголосив, що 11 листопада вже було відомо про проблеми з постачанням з боку Казахстану.

"Саме таке планування і створює проблеми. Коли ви у серпні кажете, що ми всі привеземо і все буде добре, це створює нереалістичну картину того, що відбувається", - підсумував Герус.

Раніше "Центренерго" заявила, що компанія імпортує 1,5 млн. тонн вугілля протягом опалювального сезону, зокрема 663 тис. тонн вугілля з Казахстану. Ця заява була зроблена через 2 тижні, як РФ заблокувала всі поставки з Казахстану.

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