Герус назвав умови підвищення тарифів на електрику для населення

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що тарифи на електрику для населення можуть зрости лише після підвищення тарифів для олігархів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Геруса "Інтерфакт-Україна".

За його словами, підвищення тарифів на електрику для населення можливо із-за інфляції.

"Якщо є інфляція, зростання тарифів в якомусь певному обсязі теж може бути. Але якщо в країні є монополії, які приносять надприбутки своїм акціонерам, якщо у нас є "зелені" тарифи, які в кілька разів більше, ніж у Європі, і при цьому ми повертаємося до підвищення тарифів для населення, то в моє розуміння справедливості це не вписується. Спочатку потрібно показати, що ти обмежуєш монополію, що ми почали з олігархів, а не з населення. А потім вже з'являється і якесь моральне право переглянути тарифи для населення", - повідомив Герус.

Також він заявив про необхідність демонополізації ринку протягом півроку. Це дозволить утримати нинішні низькі тарифи для населення.

"Прийняти компромісні і справедливі рішення і отримати кредит довіри. Тут вчинити по справедливості, і тут вчинити по справедливості, щоб не було такого, що затягує пояси тільки населення, а хтось заробляє надприбутки. Рішення про збільшення тарифу для населення – це не просто арифметичне вправа, яке порахували на калькуляторі. Це складний процес, і він повинен ґрунтуватися на довірі", - сказав Герус.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Європейському Енергоспівтоваристві закликають відкликати з Ради законопроект Геруса., На їхню думку, законопроект №2236-2 суперечить нормам європейського права.

Також повідомлялося, що зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського. На думку ЗМІ, в Україні існує велика небезпека лобіювання інтересів окремих олігархів.