Герои без оружия, спасавшие Бахмут от вражеского огня: рассказ работника ГСЧС

Когда снаряд прилетает в дом и он трещит по швам, то единственные на кого могут рассчитывать жители – это спасатели. Несмотря на угрозу повторных ударов, они как муравьи расползаются по атакованному дому, чтобы успеть вытащить живых людей из-под завалов.

С каждым днем приближение русских войск к Бахмуту жизнь в городе превращалась в игру в выживание. Когда город пылал, в бой с огнем вступали бахмутские работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

О войне, условиях работы и потерях рассказал начальник отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций Бахмутского районного управления Артур Спицын. Дальше – прямая речь.

О начале полномасштабной войны

Для меня лично 24 февраля было одним из самых сложных дней в моей жизни. Я не верил, что в 21 веке может произойти полномасштабная война. Не верил, что на это способны граждане соседнего государства. Это же должна была быть мотивация, чтобы идти на чужую землю на танках, с пушками, авиацией и бомбить мирное население.

Мы как Госслужба по чрезвычайным ситуациям имеем регламенты работы: что нужно иметь при себе, алгоритмы действий при различных ситуациях, в частности, по ликвидации пожаров. Мы в любую минуту должны собраться и выполнять свои задачи. Разве же знали, что придется работать в таких условиях.

О Бахмуте до боевых действий

Недалеко от Бахмута есть небольшой городок в Луганской области – Попасная. Я видел как в марте и апреле эвакуировали людей. Они радовались, потому что в нашем на тот момент целом и спокойном городе работали фонтаны, магазины. Однажды я услышал, как две пожилые женщины шли и общались между собой:

– Посмотри, какие здесь счастливые люди. Весь город цел. У них есть мобильная связь. Посмотри на этих людей, они живут здесь жизнью, а не то, что в Попасной было.

Бахмутчане тогда не знали, что их ожидает дальше. И что совсем скоро российская авиация, ракеты и артиллерия разнесут город до неузнаваемости.

О начале боевых действий

К границам Бахмута оккупанты подошли где-то летом. Начало больше прилетать, были первые запуски "Градов", от которых гибло мирное население. Ракеты прилетали в гражданские постройки и я смотрел, как мой город уничтожают: минус школа, минус завод, минус жилой дом. И с каждым днем все больше и больше.

Были случаи, когда эти ракеты попадали в 5 или 9 этажи, в которых были только гражданские. Было и такое, что ракеты попадали прямо на перекресток улиц и разрушалась сеть водоснабжения, коммуникации.

Коммунальные службы тогда еще как-то пытались поддерживать более или менее нормальные условия для жизни людей и работали, пока это было возможно. Ну а мы, спасатели, ликвидировали последствия обстрелов, в том числе пожара.

Мне запомнился случай, когда возле квартала "Забахмутка" произошел пожар. Пламенем было охвачено 7-8 этажей. Наши ребята ликвидировали пожар, но в то время водоснабжение в городе отсутствовало. Надо было ехать на открытые водохранилища, набирать там цистерны с водой и снова приезжать к пожару.

Однажды, когда цистерна уже заканчивалась и авто выезжало на заправку, я видел, как люди почти дерутся за остатки воды в рукавах. И мы для них сливали эту воду в ведра. А я думаю, какая же это катастрофа, что люди дерутся за воду, которая просто из пруда набрана.

О спасательных операциях

С начала полномасштабной войны бахмутские сотрудники ГСЧС спасли 24 человека, а 71 тело погибших было извлечено из-под завалов. После артобстрела или ракетных ударов оказали помощь – 213 людям, из них – 205 человек за прошлый год. Вообще за 2022 спасатели привлекались к ликвидации 836 пожаров, а в этом году – 170. Здесь именно Бахмутский район.

Когда наши сотрудники работают в боевых условиях, получают дополнительные выплаты за участие в спасательных операциях. Но нет ничего более ценного, чем спасенная жизнь. Мы стараемся делать все, что в наших силах.

О гражданах России

Общаться с русскими солдатами мне не приходилось, но были забавные случаи. Однажды мы эвакуировали двух пожилых людей, они очень долго собирались, гонялись за собакой, наводили порядок, будто завтра сюда вернутся. И все так медленно, хотя были плотные обстрелы. Они не считались с этим.

Мы их эвакуировали в Константиновку. Мне нужно было передать информацию в органы власти, кто они, потому попросил их документы. Они дали вид на жительство и там было прописано их гражданство. Они были гражданами Российской Федерации. Я понял, что в этот день мы рисковали своей жизнью, чтобы спасти граждан РФ от граждан РФ. Мне почему-то это забавно.

О Часовом Яре

Сейчас Часов Яр выглядит как Бахмут. Город разрушен и тактика россиян повторяется. Город уничтожается артиллерией, авиационными ракетами. Там так же рискованно, как и стало весной в Бахмуте. Много прилетов, много разрушенной инфраструктуры, построек.

Был один из таких случаев, когда попала авиационная ракета в пятиэтажное здание и уничтожила часть общежития. Там погибли очень многие. Мы несколько дней разбирали эти завалы. Удалось спасти некоторых людей, но больше было жертв.

Сейчас в Часовом Яру тяжелая ситуация, отсутствует цивилизация.

Об условиях работы

Как-то мы ездили к гражданским с гуманитарной миссией, чтобы предоставить людям питьевую воду и пищевые наборы. Когда возвращались, нас накрыла вражеская артиллерия. Повредила два автомобиля, но, к счастью, мы остались невредимыми. Эта история является примером того, в каких условиях приходится работать.

Когда ребята ликвидируют пожар, никто не отменяет повторных прилетов. А таких случаев было очень много. Хоть в светлое время суток работаешь, хоть в темное. Нет никаких шансов, что тебе не помешают.

В первый день войны бронежилеты были далеко не у каждого. Был минимум для выполнения задач. Но сейчас мы уже укомплектованы. Есть все необходимое для работы в таких условиях.

О страхах

Больше всего я боюсь, что мы поедем на вызов и не успеем оказать помощь человеку, эвакуировать или добраться до него под завалами. Потому что условия очень тяжелые, особенно при тушении пожара. Когда речь идет об огне, то здесь важна каждая секунда. Поэтому я переживаю, что можем не успеть.

Сложно, когда вижу, что в городах, где идут активные боевые действия, остаются дети и родители их почему-то не вывозят оттуда. Я думаю, что с ними будет в будущем, как им будет тяжело пережить эту войну.

Мы попадали под обстрел, когда рядом находились дети. Я видел глаза. Мне больно смотреть, как им страшно. И не понимаю родителей этих детей. Мы каждый раз, когда есть возможность с ними пообщаться, объясняем, что их присутствие здесь не сохранит имущество, а лишь подвергает их детей опасности.

О потерях в ГСЧС

С начала полномасштабной войны по сегодняшний день у нас есть один человек, который погиб, это Илья Шамильевич. Он получил "Героя Украины" уже посмертно. Этот человек погиб, когда проводились поисковые работы в многоэтажном доме, и при исполнении служебных обязанностей произошел "прилет". Ребята разбежались в разные стороны, но Илья находился в самом неудобном месте, поэтому не успел избежать удара. Он погиб на месте. Еще шесть человек получили ранения разного характера: от контузии – до осколко-взрывных травм.

Когда мы становились спасателями, понимали, на какой риск идем. Да, в условиях боевых действий работать стало еще сложнее, и вероятность того, что после следующего вызова можем больше не вернуться – выше. Но мы уже здесь и делаем свою работу.

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Ежедневно тысячи спасателей работают в условиях боевых действий, чтобы уберечь жизнь гражданских, пока российская армия с криком об "освобождении" продолжает уничтожать целые города. Крепость Бахмут так долго держится, в частности благодаря спасательным службам, которые до последнего дня своего пребывания там тушили пожары, разбирали завалы и оказывали помощь гражданским.