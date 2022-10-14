Герои на страже Украины. Кто и как защищает нашу страну во время войны

Сухопутные войска

Составляют боевое могущество государства. Крупнейший по численности военнослужащих вид Вооруженных сил, предназначенный для ведения боев преимущественно на суше.

Это пехотинцы, которые берут на себя первый удар и "смотрят в глаза" врагу, артиллеристы, танкисты.

Фото: военный на украинском бронеавтомобиле "Козак" (Getty Images)

В целом в состав Сухопутных войск входят:

Механизированные, танковые и горно-штурмовые войска. Идут на прорыв обороны противника, отражают удары, захватывают позиции и удерживают их. На их вооружении разные модификации танков, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР), боевых разведывательных машин (БРМ) и другое вооружение.

Ракетные войска и артиллерия. Выполняют задачи поражения живой силы и техники противника. Артиллерия является основным средством огневого давления на врага. На вооружении этих воинских соединений оперативно-тактические и тактические ракеты, гаубицы, пушки, РСЗО, противотанковая артиллерия.

Фото: артиллерийские войска (Getty Images)

Воздушные силы

Стоят на страже воздушного пространства государства. Предназначены для поражения с воздуха войск, самолетов, крылатых ракет противника.

Воздушные силы (ВС ВСУ) прикрывают и поддерживают войска во время наступления или контратаки, высаживают воздушный десант, выполняют логистические задачи, ведут воздушную разведку, корректируют огонь артиллерии и РСЗО.

В составе авиации Воздушных сил: истребители, бомбардировщики, штурмовики, разведывательные и транспортные самолеты, БПЛА, вертолеты.

Зенитные ракетные войска ВС ВСУ обеспечивают противовоздушную оборону, защищают наши города и важные объекты от ракетных атак оккупантов. Прикрывают войско от ударов противника с воздуха во всех видах боевых действий.

Радиотехнические войска ведут разведку воздушного, наземного, морского пространства, обнаруживают цели для ПВО, наводят на цели истребители.

Фото: истребитель МиГ-29 (armyinform.сom)

Военно-морские силы

Противостоят вооруженной агрессии против Украины с моря, участвуют в операциях против ВМС противника, взаимодействуют с другими видами сил обороны во время боевых действий в приморских районах.

В ВМС Украины входят надводные силы (многоцелевые корабли, ракетные катера и др.), морская авиация, береговая оборона (морская пехота и береговые ракетные артиллерийские войска (БРАВ)).

На вооружении БРАВ, в частности, есть ракетный комплекс "Нептун", который стал широко известен после уничтожения флагмана российского флота "Москва".

Фото: военный ВМС Украины (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Десантно-штурмовые войска

ДШВ – наиболее мобильный вид Вооруженных сил, всегда находится в боевой готовности для выполнения задач в сложных условиях – в тылу врага.

Как правило, военные ДШУ высаживаются из вертолетов или самолетов на контролируемой противником территории для поддержки наступающих с фронта войск. Участвуют в прорыве обороны врага, захвате и удержании важных позиций.

Силы специальных операций

Военных Сил спецопераций называют "стальными", ведь они проходят сверхсложную подготовку и выполняют самые рискованные боевые задачи.

Спецназовцы ССО осуществляют разведку, ходят в рейды в тыл врага, ведут подпольную работу по линии фронта, участвуют в создании агентурной сети, проводят информационно-психологические операции, осуществляют поиск и эвакуацию пленных.

Национальная гвардия

Нацгвардейцы принимают участие в защите нашей страны с первого дня полномасштабной агрессии РФ. Военнослужащие НГУ выполняют задачи по обороне государства, несут боевое дежурство, защищают важные объекты. Задействованы в охране правопорядка во время военного положения.

Фото: военные "Азова" на тренировке (Getty Images)

Одно из формирований Нацгвардии - полк специального назначения "Азов", воины которого защищали Мариуполь и героически удерживали комбинат "Азовсталь", когда город уже был заблокирован оккупантами.

Разведка

Украинские воины-разведчики обеспечивают военное и государственное руководство ценной информацией о действиях и намерениях врага. Они разоблачают вражеские системы управления и связи, места дислокации и огневые позиции российских оккупантов, их морально-психологическое состояние.

Информация о деятельности разведки закрыта, но известно о таких успешных операциях во время полномасштабной войны с Россией: бои за Ирпень и Бучу, помощь военным в Мариуполе, освобождение острова Змеиный, операции по обмену пленными.

Территориальная оборона

Силы территориальной обороны были созданы менее года назад, но уже сыграли большую роль в противостоянии агрессору.

Тысячи украинцев по всей стране вступили в ряды ТрО для защиты своих городов от российских захватчиков. С первых недель войны терробороновцы готовили рубежи обороны – обустраивали блокпосты, рыли окопы и блиндажи, несли боевое дежурство. Сейчас подразделения ТрО участвуют и в боевых задачах наравне с подразделениями ВСУ.

Фото: українська захисниця у звільненому Куп'янську (Getty Images)

Пограничники

Служащие Госпогранслужбы охраняют границы Украины на суше и воде. Осуществляют контроль и пропуск через границу граждан и транспортных средств.

В военное время пограничники вместе с формированиями Сил обороны стоят на защите линии государственной границы от вооруженных провокаций, отражают попытки вторжения врага. Именно пограничники первыми приняли бой в начале полномасштабной российской агрессии в феврале.