Німеччина закупить ще 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Німеччини має намір закупити в 2022 році 200 млн доз вакцин від коронавірусу на суму 3,9 млрд євро. Відомство зазначається, що таким чином на кожного громадянина припадатиме більше двох доз.

Про це повідомляє Reuters .

Таким чином влада Німеччини хоче підготуватися до появи нових мутацій і можливих збоїв в поставках.

Зараз повну вакцинацію пройшли понад 35% жителів Німеччини. Хоча б один раз було вакциновано 44,6 млн німців (53,6% населення).

У Німеччині використовуються препарати, розроблені консорціумом BioNTech і Pfizer, компаніями Moderna, AstraZeneca , а також Johnson & Johnson.