Німеччина закупить ще 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Німеччини має намір закупити в 2022 році 200 млн доз вакцин від коронавірусу на суму 3,9 млрд євро. Відомство зазначається, що таким чином на кожного громадянина припадатиме більше двох доз.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином влада Німеччини хоче підготуватися до появи нових мутацій і можливих збоїв в поставках.
Зараз повну вакцинацію пройшли понад 35% жителів Німеччини. Хоча б один раз було вакциновано 44,6 млн німців (53,6% населення).
У Німеччині використовуються препарати, розроблені консорціумом BioNTech і Pfizer, компаніями Moderna, AstraZeneca , а також Johnson & Johnson.
Нагадаємо, що США додатково також закуплять 200 млн доз вакцини Moderna.
Раніше повідомлялося, що в Німеччині штам "Дельта" стане панівним протягом літа. У зв'язку з цим влада прагне прискорити програму з вакцинації.