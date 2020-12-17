Німеччина надасть Україні 215 млн євро кредитів на інвестпроекти

Німеччина надасть Україні пільгові кредити в обсязі до 214,6 млн євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів. Угода була підписана між Кабінетом міністрів України та урядом ФРН.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, рамкова угода визначає перелік проектів, домовленості щодо фінансування яких урядом ФРН досягнуто під час українсько-німецьких перемовин за період 2011-2019 років.

Кредити будуть спрямовані на реалізацію проектів:

у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);

підтримка малого та середнього підприємництва;

здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);

реконструкція комунальної інфраструктури в регіонах.

Окрім того, угодою передбачається надання до 40 млн євро на безоплатній та безповоротній основі - у формі грантів, з яких 30,5 млн євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні.

Нагадаємо, Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 640 млн євро на пріоритетні проекти у галузі інфраструктури та транспорту.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту Європейського інвестиційного банку на 340 млн євро. Гроші підуть на реалізацію проекту "Програма по відновленню України".