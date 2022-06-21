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Німеччина виділить грант на 1 млрд євро. Кабмін схвалив рішення

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України схвалив залучення гранту на 1 млрд євро, який надасть уряд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

На сьогоднішньому засіданні було схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Німеччини в обсязі 1 млрд євро. Крім того, схвалено проект угоди відповідно до інструменту, створеного Міжнародним валютним фондом (МВФ) для адміністративного рахунку для України за цим грантом.

Кошти підуть на покриття бюджетних потреб з метою стабілізації економіки України.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповів, коли Україна отримає мільярдні гранти від західних партнерів.

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