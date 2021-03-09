Німеччина є головною ціллю дезінформації Росії, - доповідь ЄС

Німеччина найбільш часто в порівнянні з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній дезінформації. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.
Це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS), передає DW.
За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також в прокремлівських засобах масової інформації.
Водночас стосовно Франції - йдеться про 300 випадків, до Італії - про 170, до Іспанії - про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.
"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії", - пишуть автори доповіді.
При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації в Берліні з вихідцями з Росії - Юлією та Євгеном Зайберт, - у яких, за словами віце-спікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Зроблено це було в інтересах малолітнього добробуту.
Між тим, як випливає з доповіді EEAS, даний випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ та політиками, щоб звинуватити німецьку владу у систематичному тиску на вихідців з РФ до Німеччини.
Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію по дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.