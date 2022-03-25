Німеччина вдвічі скоротить імпорт нафти з РФ, а залежність від російського газу знизить до 30%

Як пише видання, посилаючись на службову записку голови відомства Роберта Хабека, досягти зниження залежності у Німеччині планують коштом трьох терміналів з прийому зрідженого природного газу з танкерів, які орендують енергетичні компанії RWE і Uniper.

Видання зазначає, що на кінець березня залежність Німеччини від російського природного газу становила лише 40% замість попередніх 55%.

Це пояснюють тим, що через зміни у закупівлі газу - з 46 млрд кубометрів газу, які Німеччина щороку отримує з РФ, досить велику частку було замінено на постачання зрідженого природного газу.

При цьому наголошується, що країни хочу вдвічі скоротити імпорт нафти РФ.

Разом з тим, електростанції, що працюють на природному газі, країна має намір замінити на вугільні. Таким чином, відмовитися від російського Німеччина, як планується, може до осені цього року.

А вже до 2024 року влітку країна планує стати майже повністю незалежною від російського газу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував рішення Росії продавати природний газ за рублі. Він заявив, що підписані Німеччиною угоди передбачали розрахунок у доларах і євро.

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