Німеччина збільшила розмір гуманітарної допомоги Афганістану до пів мільярда євро

Вона наголосила, що головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.

Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів.

Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро.

Після приходу до влади талібів уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку Афганістану.

Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням.