Німеччина посилила контроль над виконанням санкцій проти російських олігархів

Німеччина прийняла закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів. До цих пір у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бундестагу .

Крім того, відомості про фінансове становище такого роду осіб часто ховалися за складними корпоративними структурами.

Закон чіткіше регламентує обов'язки і покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти і приватні літаки.

Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.