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Німеччина посилила контроль над виконанням санкцій проти російських олігархів

Фото: Німеччина посилила контроль над виконанням санкцій проти російських олігархів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина прийняла закон, який дозволяє ретельніше виконувати санкції, введені проти російських олігархів. До цих пір у ФРН не було законодавчої бази, що дозволяє цілеспрямовано шукати їх майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бундестагу.

Крім того, відомості про фінансове становище такого роду осіб часто ховалися за складними корпоративними структурами.

Закон чіткіше регламентує обов'язки і покращує обмін даними між різними органами влади, щоб полегшити доступ до активів, таким як вілли, яхти і приватні літаки.

Бізнесмени, що знаходяться в списку санкцій, також зобов'язані розкривати інформацію про свої активи. В іншому випадку їм загрожує штраф або покарання у вигляді позбавлення волі.

Нещодавно канцлер Німеччини Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну на Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

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