Німеччина суттєво знизить ПДВ на споживання газу: дозволить економити на комуналці

Уряд Німеччини планує знизити податок на додану вартість на споживання газу з 19% до 7%. Це дозволить німцям істотно економити на комуналці.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Сьогодні федеральний уряд вирішив тимчасово знизити ПДВ на газ до 7%",-повідомив він на прес-конференції в Берліні.

За словами Шольца, знижена ставка ПДВ буде діяти до тих пір, поки буде стягуватися збір за закупівлю газу — до 31 Березня 2024 року.

Згідно з оцінками Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання Німеччини, після зниження ПДВ домогосподарства Німеччини зможуть заощадити близько 60 євро на рік, а власники квартир — до 200 євро на рік.