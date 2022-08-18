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Німеччина суттєво знизить ПДВ на споживання газу: дозволить економити на комуналці

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Німеччини планує знизити податок на додану вартість на споживання газу з 19% до 7%. Це дозволить німцям істотно економити на комуналці.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Сьогодні федеральний уряд вирішив тимчасово знизити ПДВ на газ до 7%",-повідомив він на прес-конференції в Берліні.

За словами Шольца, знижена ставка ПДВ буде діяти до тих пір, поки буде стягуватися збір за закупівлю газу — до 31 Березня 2024 року.

Згідно з оцінками Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання Німеччини, після зниження ПДВ домогосподарства Німеччини зможуть заощадити близько 60 євро на рік, а власники квартир — до 200 євро на рік.

Як відомо, енергетична криза в Німеччині виникла через те, що російський "Газпром" значно зменшив поставки газу.

Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.

Раніше повідомлялося, що Німеччина очікує активізації російської пропаганди і шпигунської діяльності в найближчі місяці. Москва буде використовувати фейковий дефіцит газу і зростання цін в ЄС приводом для розпалювання побоювань в суспільстві.

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