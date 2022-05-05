Німеччина може зняти санкції з РФ лише за погодженням з Україною, - Шольц

В інтерв'ю виданню Шольц також запевнив, що РФ доведеться досягти угоди з Україною.

"Ми маємо намір та зможемо скасувати наші санкції лише після консультацій з Україною", - заявив німецький канцлер.

Варто зазначити, зовсім нещодавно Шольц заявив, що введені проти Росії санкції, за розв'язану війну в Україні, не будуть зняті до тих пір, поки Москва не досягне мирної угоди з Києвом. Він додав, що український уряд сам вирішує, який слід укласти мир.

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