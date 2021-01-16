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Німеччина вважає "серйозним ударом" вихід РФ з Договору з відкритого неба

Німеччина, Субота 16 січня 2021 03:08
Німеччина вважає "серйозним ударом" вихід РФ з Договору з відкритого неба
Фото: прапор Німеччини(pexels)
Автор: Даша Харченко

У Міністерстві закордонних справ Німеччини назвали підготовку Росії до виходу з Договору з відкритого неба "серйозним ударом". МЗС РФ вже почав внутрішньодержавні процедури щодо виходу з угоди.

Про це МЗС ФРН написав у Twitter.

У відомстві вважають, що "у власних інтересах Росії підтримувати конструктивний діалог про майбутнє Договору".

"Це серйозний удар для глобальної архітектури контролю над озброєннями і має конкретний вплив на безпеку і довіру в північній півкулі", - йдеться в повідомленні МЗС.

Крім того, уточнюється, що в листі главі російського МЗС Сергію Лаврову, який було направлено в кінці грудня, міністр закордонних справ Хайко Маас та 15 європейських колег повідомили, що хочуть дотримуватися Договору і його повної реалізації.

Нагадаємо, 15 січня Російська Федерація оголосила про те, що виходить з Договору з відкритого неба. Це робиться слідом за Сполученими Штатами, які вийшли з угоди в 2020 році.

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