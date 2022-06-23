RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина розробляє проект плана Маршалла для України, його обговорять з членами G7

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото: gettyimages.com)
Автор: Анастасія Ізвощікова

Проект перспективного плану Маршалла для України стане одним з питань, яке обговорюватимуть лідери країн "Великої сімки" на їх майбутньому саміті в Німеччині.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Шольц сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України. Канцлер заявив парламенту Німеччини, що відновлення України буде завданням кількох поколінь європейців.

За його словами, для фінансування відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів, і перспективний план може спрацювати тільки в тому випадку, якщо європейські країни, інші великі країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Канцлер Німеччини також переконаний, що дійсно вирішальне значення має структура такого плану відновлення: як здійснюватиметься координація на міжнародному рівні, як визначатимуться пріоритети в інвестуванні тощо.

Шольц також заявив, що разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн має намір скликати конференцію експертів з відновлення України під егідою головування Німеччини в G7.

Нагадаємо, Шольц також заявив, що Німеччина і НАТО повинні бути готові до тривалої війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияG7Олаф Шольц