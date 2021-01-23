Німеччина розраховує на 3 мільйони доз вакцини AstraZeneca від COVID в лютому

Уряд Німеччини розраховує отримає 3 мільйони доз вакцини від коронавіруса виробництва AstraZeneca. Це вже з урахуванням обмежених постачань від розробника у першому кварталі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що ця кількість буде менше спочатку очікуваної партії для країни в наступному місяці.

Крім цього, міністр підкреслив, що уряд як і раніше планують зробити вакцинацію доступною для всіх громадян до літа цього року. Це буде можливо, якщо в подальшому отримають дозвіл в ЄС всі вакцини, які на нього подавалися.

Нагадаємо, AstraZeneca попередила вже Євросоюз, що зможе поставляти спочатку на 60% менше доз вакцини через складнощі у виробництві препарату. Видати дозвіл на використання британської вакцини в ЄС можуть 29 січня.

Крім цього, уряд Італії допускає перегляд плану з вакцинації від коронавіруса. Все через затримки у постачанні препаратів. В країні вже серйозно знизилися темпи вакцинації.