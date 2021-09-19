Німеччина закликає збільшити кліматичну допомогу бідним країнам

Він заявив, що промислово розвинені країни ще не виконали своєї обіцянки надавати 100 мільярдів доларів на рік для захисту клімату та адаптації країнам, що розвиваються.

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), у 2019 році з урядових та приватних джерел було зібрано трохи менше 80 мільярдів доларів. Дані про 2020 рік наразі не відомі.