Німеччина планує вислати російських послів через підозру у шпигунстві, - Süddeutsche Zeitung

Ще на початку тижня політичний директор Міністерства закордонних справ Тьорвен Беллманн заявив про “пакет заходів”, в рамках якого очікується відкликання акредитації посольств окупанта у Європі.

Німеччина, слідом за Бельгією та Нідерландами, може вислати з країни близько 20 дипломатів.

Додамо, що Бельгія, Нідерланди, Ірландія й Чехія оголосили про відкладання акредитації 43 російських послів. Дипломати, як відзначають Міністерства закордонних справ країн, залучені до діяльності російських спецслужб й займалися розвідкою під прикриттям дипломатичного статусу.