Німеччина планує вислати російських послів через підозру у шпигунстві, - Süddeutsche Zeitung

Уряд Німеччини розглядає можливість висилки більшої кількості російських послів з країни. Їх підозрюють в шпигунстві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Ще на початку тижня політичний директор Міністерства закордонних справ Тьорвен Беллманн заявив про “пакет заходів”, в рамках якого очікується відкликання акредитації посольств окупанта у Європі.
Німеччина, слідом за Бельгією та Нідерландами, може вислати з країни близько 20 дипломатів.
Додамо, що Бельгія, Нідерланди, Ірландія й Чехія оголосили про відкладання акредитації 43 російських послів. Дипломати, як відзначають Міністерства закордонних справ країн, залучені до діяльності російських спецслужб й займалися розвідкою під прикриттям дипломатичного статусу.
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