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Німеччина планує продовжити роботу трьох останніх АЕС через газову кризу, - WSJ

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Німеччина, Вівторок 16 серпня 2022 22:06
Німеччина планує продовжити роботу трьох останніх АЕС через газову кризу, - WSJ Фото: Німеччина планує продовжити роботу трьох останніх АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Німеччини планує відстрочити закриття трьох останніх атомних електростанцій в країні через газову кризу, спровоковану Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це The Wall Street Journal заявили кілька німецьких чиновників.

Для відтермінування закриття АЕС відповідне рішення має ухвалити німецький уряд після того, як оприлюднять оцінку енергетичних потреб Німеччини, яку завершать найближчими тижнями. Також може знадобитися голосування в парламенті. За даними німецьких чиновників, деталі продовження роботи АЕС ще обговорюють.

При цьому в німецькому уряді вважають, що вже дотримані кілька умов, які дозволяють відстрочити закриття станцій, заплановане на 31 грудня 2022 року. Одним з них є можливий дефіцит газу, а іншим - впевненість у безпеці використання реакторів.

За словами німецьких чиновників, відстрочка закриття АЕС не допоможе повністю вберегти країну від загрози нестачі електроенергії взимку, але дозволить зберегти близько 6% виробництва електроенергії в країні.

Варто зауважити, що в уряді Німеччини поки немає єдиної думки щодо термінів продовження роботи ЗАЕС. Одні чиновники стверджують, що продовження буде тільки на кілька місяців, а інші - до 2024 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччині вдалося вже зараз заповнити свої газові сховища на 75,43%.

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