Німеччина планує передати Україні бронетранспортери Dingo й нові РСЗВ MARS II

Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo. Також ЗСУ отримають самохідні РСЗВ MARS II й ракети дня них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

"Dingo - це броньована і опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише Bild.

Видання зазначає, що поставлені Dingo будуть альтернативою бронетранспортерам Fuchs.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, на думку посла України в Німеччині Андрія Мельника, Німеччини найближчими тижнями може дозволити поставку в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.