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Німеччина планує передати Україні бронетранспортери Dingo й нові РСЗВ MARS II

Фото: Німеччина планує передати Україні 50 бронетранспортерів Dingo (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина передасть Україні бронетранспортери Dingo. Також ЗСУ отримають самохідні РСЗВ MARS II й ракети дня них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Bild.

За словами міністра оборони ФРН Крістін Ламбрехт, Україні передадуть:

  • 50 бронетранспортерів Dingo;
  • дві самохідні РСЗВ MARS II й 200 ракет до них.

Видання зазначає, що поставлені Dingo будуть альтернативою бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo - це броньована і опціонально озброєна машина, яка використовується для патрулювання і розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів Dingo в різних модифікаціях", - пише Bild.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, на думку посла України в Німеччині Андрія Мельника, Німеччини найближчими тижнями може дозволити поставку в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.

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