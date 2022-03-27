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Німеччина планує купити систему протиракетної оборони в Ізраїлю

Фото: Німеччина може купити систему ПРО у Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина може купити систему протиракетної оборони в Ізраїлю. У Берліні думають, як витратити вливання в оборонний бюджет у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протиракетний щит для всієї території Німеччини був однією з тем, що обговорювалися минулого тижня на зустрічі канцлера Олафа Шольца з генеральним інспектором Бундесверу Еберхардом Цорном, повідомляє газета Bild am Sonntag.

Зокрема, мова йшла про можливе придбання ізраїльської системи Arrow 3, зазначає видання.

Андреас Шварц, член парламенту від соціал-демократів Олафа Шольца і представник бюджету, сказав газеті, що така система має сенс.

"Ми повинні краще захистити себе від загрози з боку Росії. Для цього нам терміново потрібна система протиракетної оборони на території всієї Німеччини", - сказав він газеті, додавши:"ізраїльська система Arrow 3-хороше рішення".

У промові через кілька днів після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Олаф Шольц оголосив, що Німеччина різко збільшить свої витрати на оборону до більш ніж 2% свого економічного виробництва і вкладе 100 млрд євро в оборону.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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