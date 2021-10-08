ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Німеччина віднесла Україну до країн високого ризику через COVID-19

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:58
Німеччина віднесла Україну до країн високого ризику через COVID-19 Фото: Німеччина вважає Україну країною високого епідемічного ризику (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Німеччина внесла Україну до списку країн високого ризику через погіршення ситуації з COVID-19. Це означає, що з 10 жовтня щодо українців діятимуть обмеження на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Інституту Роберта Коха.

Повідомляється, що Україна вважатиметься зоною високого ризику для Німеччини з 00:00 10 жовтня. Таким чином, в'їзд до країни для українців буде обмежений, особливо для невакцинованих. Їх будуть пропускати тільки при "абсолютній необхідності" поїздки.

Також на кордоні залишається вимога пред'явити сертифікат про повну вакцинацію однією з визнаних в Євросоюзі вакцин, довідку про одужання і негативний тест на COVID-19.

Крім того, необхідно заповнити в'їзну форму.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в ньому ще як мінімум на два тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Коронавірус
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця