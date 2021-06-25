Німеччина відкрила кордони для українців, але є умова

Українці від сьогодні зможуть вільно подорожувати Німеччиною. Однак за умови, що особа, яка перетинає кордон, повністю вакцинована проти COVID-19.

Про це повідомляється у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.

"З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим…. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що право на в’їзд до Німеччини матимуть ті особи, які повністю вакцинувалися не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.

У заяві наголошують, що мова йде про щеплення тими вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Втім перелік вакцин планують розширити та доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування.

Для перетину кордону необхідно мати з собою цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій чи в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.

За інформацією відомства, цей документ має містити наступну інформацію:

ПІБ;

дата вакцинації, кількість вакцин;

назва вакцини;

назва захворювання, від якого було зроблено щеплення;

інформація, яка б вказувала на відповідальну за проведення вакцинації чи видачу сертифіката особу або організацію, наприклад офіційний символ чи назва особи/організації.

У посольстві додають, що дітям до 12 років які не отримали щеплення проти COVID-19, можуть за наявності у них ПЛР або ІФА тесту) в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або двох повністю вакцинованих батьків. Дітям до 6 років підтвердження тестування не потрібне.